Wirtschaft

Blick auf die Weinberge bei Michelbach am Wald, Öhringen-Michelbach. Steillagen im fränkischen Weinbau sollen künftig stärker gefördert werden. (Foto: dpa/A. Scholz)

14.07.2026

Winzer in der Krise – Mehr Geld für Steillagen

Handarbeit statt Maschinen: Für Frankens Steillagen-Winzer gibt’s bald mehr Geld. Doch reicht das, wenn immer mehr Betriebe aufgeben und der Markt schrumpft?

Frankens Winzer sollen zur Bewirtschaftung der arbeitsintensiven Steillagen künftig mehr Geld erhalten. „Wir werden ab dem Jahr 2027 die Steillagenförderung um 50 Prozent erhöhen“, sagte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) nach einer Sitzung des Kabinetts in München.

In der höchsten Erschwernisstufe gibt es derzeit 4.000 Euro je Hektar, künftig sollen es 6.000 Euro sein, erklärte Weinbaureferent Stephan Schmidt vom Fränkischen Weinbauverband in Würzburg. Gerade in den Terrassenlagen könnten die Winzer nicht mit Maschinen arbeiten, sondern müssten alles per Hand erledigen. Dies verursache deutlich höhere Kosten als in Flachlagen.

Handarbeit treibt die Kosten

Steilhänge gehören zu den besten Lagen einer Region. Ein Steilhang muss nach Auskunft des Deutschen Weininstituts mindestens 30 Prozent Hangneigung haben. Etwa 14 Prozent der Rebfläche in Deutschland gehören dazu.

Schmidt zufolge erfordern Terrassenlagen im Schnitt 1.000 bis 1.200 Arbeitsstunden pro Hektar und Jahr. In flacheren Anbaugebieten seien dagegen Schlepper und Traubenvollernter im Einsatz. Dort fallen im Durchschnitt nur etwa 200 Arbeitsstunden je Hektar an. Etwa 20 Prozent der rund 6.000 Hektar Rebfläche in Franken sind Steillagen.

Weinbranche unter Druck

Nach der Entscheidung des Kabinetts soll auch der Einsatz von Drohnen im Steillagenweinbau erleichtert werden. Außerdem will die Staatsregierung Geld für die Entalkoholisierung von Wein sowie einen Innovationsfonds in Höhe von 300.000 Euro bereitstellen.

Die Weinwirtschaft kämpft derzeit mit sinkendem Weinkonsum, steigenden Kosten und Betriebsaufgaben. Nach Angaben des Fränkischen Weinbauverbands stammen nur vier von zehn in Deutschland getrunkenen Weinflaschen aus heimischer Produktion. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollen Arbeitgeber Jobs länger befristen dürfen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, sagt über die Deutschen: "Unser Mindset hat sich nicht weiterentwickelt – es ist in einer Art Biedermeier-Modus stehen geblieben."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz