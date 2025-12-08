Politik

Die AfD verliert in Umfragen an Zustimmung (Foto: dpa)

08.12.2025

Trendwende? AfD verliert in Umfragen an Zustimmung

Die AfD verliert bei Infratest erstmals seit August vergangenen Jahres an Zustimmung. Auch bei Insa geht es für die in Teilen rechtsextreme Partei in der Sonntagsfrage abwärts. In einem Flächenland liegt derweil die SPD vor CDU und AfD in Front

Schlechte Nachrichten für die AfD: Die Union kann gegenüber der Rechtsaußen-Partei in zwei Umfragen aufholen. In einer am 6. Dezember veröffentlichten repräsentativen Erhebung von Insa können sich CDU und CSU gemeinsam im Vergleich zur Umfrage der Vorwoche um 0,5 Prozentpunkte auf 25 Prozent steigern. Die AfD hingegen verliert 1 Prozent, kommt aber noch auf 26 Prozent. Die Umfrage wurde zwischen dem 1. Dezember und 5.Dezember unter mehr als 1200 Deutschen durchgeführt.

Zugleich verliert die Alternative für Deutschland auch in der zuletzt monatlich durchgeführten Infratest-Umfrage an Rückhalt: Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die in Teilen rechtsextreme Partei nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts auf 25 Prozent kommen – ein Prozent weniger als noch Anfang November. CDU und CSU liegen in der am 4. Dezember veröffentlichten Erhebung wie im Vormonat bei 27 Prozent. 

Bei Infratest dimap hatte die AfD seit August 2024 konstant in jeder Umfrage zugelegt oder zumindest nicht an Zuspruch bei den Wählern verloren. Hat die rechte Partei damit ihren Zenit erreicht? Ist das die Trendwende? Um das zu sagen, ist es noch zu früh. Denn Umfragen unterliegen Schwankungen und sind nicht exakt. 

SPD im Saarland stärkste Kraft

Doch unbestritten ist. Lange kannte die AfD in Umfragen nur eine Richtung – nach oben. Doch zuletzt konnte die Union in einigen Bereichen Wahlversprechen umsetzen – so sank auch aufgrund einer strengeren Migrationspolitik die Zahl der neuen Asylanträge deutlich. Andererseits befindet sich die Wirtschaft in einer heftigen Krise. Jeden Monat gehen hierzulande Tausende Arbeitsplätze verloren – viele Wähler geben dafür neben den Ampel-Parteien auch der Union die Schuld.

Der Koalitionspartner der Union, die Sozialdemokraten, konnten sich in den Umfragen derweil zuletzt auf niedrigem Niveau stabilisieren. Laut Insa könnten sie derzeit bundesweit mit 15 Prozent, bei Infratest dimap mit 14 Prozent der Stimmen rechnen.

Doch es gibt auch eine positive Nachricht für die SPD: Im Saarland liegt die altehrwürdige Partei einer aktuellen Umfrage zufolge auf Platz 1. Die Sozialdemokraten rangieren bei 27 Prozent, die CDU bei 25 Prozent – die AfD kommt im kleinsten deutschen Flächenland derzeit auf 23 Prozent. (till)

